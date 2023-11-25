انت الأن تتابع خبر هجوم على سفينة إسرائيلية بمسيرة يشتبه أنها إيرانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مسؤول دفاعي أميركي، السبت، إنّ سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة من دون طيار يشتبه بأنها إيرانية في المحيط الهندي.

ويأتي الهجوم على السفينة: "CMA CGM Symi" في الوقت الذي يجد فيه الشحن العالمي نفسه مستهدفاً بشكل متزايد في عدوان الاحتلال المستمر منذ أسابيع على غزّة.

وقال مسؤول الدفاع، الذي تحدث إلى "أسوشييتد برس" إنّ "السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استُهدفت بطائرة من دون طيار من طراز شاهد-136 تحمل قنبلة على شكل مثلث، وذلك أثناء وجودها في المياه الدولية. وانفجرت الطائرة من دون طيار، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة من دون إصابة أي من أفراد طاقمها".

وقال المسؤول: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب"، لكنه رفض توضيح سبب اعتقاد الجيش الأميركي أن إيران كانت وراء الهجوم.

