انت الأن تتابع خبر المقاومة مستاءة من تلاعب الاحتلال بلوائح الأسرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، إلى أن سلطات الاحتلال لم تلتزم الجمعة ببنود اتفاق الهدنة التي نصّت على تحرير الأسرى حسب الأقدمية.

وأضاف أن إسرائيل كانت تنوي تسليم الأسرى اليوم في أريحا لكنهم رفضوا ذلك، وأن فصائل المقاومة الفلسطينية مستاءة من تلاعب إسرائيل بلوائح الأسرى.

وأكد فارس أنهم حتى اللحظة لا يعرفون أين سيكون الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى، كما حمّل الاحتلال مسؤولية مصير معتقلي غزة الذين يرفض إعطاء معلومات عنهم.

هذا وحرّرت المقاومة الفلسطينية في غزة، 39 أسيرة وأسير قاصر من سجون الاحتلال، ضمن الدفعة الأولى من اتفاق الهدنة وصفقة التبادل مع أسرى مستوطنين الذي بدأ الجمعة ويستمر لأربعة أيام.

ووصلت الأسيرات الفلسطينيات والأسرى الأطفال المفرج عنهم من سجن “عوفر”، إلى بلدة بيتونيا غربي رام الله في الضفة الغربية، وسط استقبال شعبي حاشد للأسرى والأسيرات، الذين أطلقوا هتافات للمقاومة وغزة، فيما رفعت الأسيرات شارات النصر.