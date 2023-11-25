انت الأن تتابع خبر حماس تثمن موقف بلدية برشلونة بقطع علاقاتها مع الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، موقف بلدية برشلونة بقطع علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي رفضا للعدوان وحرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

ووصفت حركة حماس موقف بلدية برشلونة بالشجاع.

يذكر ان بلدية برشلونة الإسبانية قد أعلنت قطع كل علاقاتها المؤسساتية مع إسرائيل احتجاجا على العدوان على غزة، وقالت، إن قرارها مستمر إلى حين "وقف إطلاق النار وضمان حقوق الشعب الفلسطيني".

وهذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها برشلونة علاقاتها مع الاحتلال اللإسرائيلي، إذ سبق لها ذلك في شباط/ فبراير الماضي.

واعتبرت البلدية أن العقبات الرئيسية أمام السلام الدائم في فلسطين هي "احتلال واستعمار الأراضي الفلسطينية" و"إنكار حقوق" الشعب الفلسطيني، بحسب بيان برشلونة الذي تمت الموافقة عليه.