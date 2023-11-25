انت الأن تتابع خبر حماس تدين تصريحات فيلدرز بشأن تهجير الفلسطينيين للأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدانت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) دعوة البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز إلى تهجير الفلسطينيين للأردن.

واعتبرت حماس ان موقف النائب "فاشيا"، ومتماهيا مع مخططات إسرائيل.

وكان فيلدرز قد أنكر حق الفلسطينيين بإقامة دولة ودعا إلى تهجيرهم للأردن، وهو يعرف بمواقفه المعادية للعرب والمسلمين والمهاجرين.

من ناحية ثانية، ثمنت حماس، موقف بلدية برشلونة بقطع علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي رفضا للعدوان وحرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

ووصفت حركة حماس موقف بلدية برشلونة بالشجاع.

يذكر ان بلدية برشلونة الإسبانية قد أعلنت قطع كل علاقاتها المؤسساتية مع إسرائيل احتجاجا على العدوان على غزة، وقالت، إن قرارها مستمر إلى حين "وقف إطلاق النار وضمان حقوق الشعب الفلسطيني".

وهذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها برشلونة علاقاتها مع الاحتلال اللإسرائيلي، إذ سبق لها ذلك في شباط/ فبراير الماضي.

واعتبرت البلدية أن العقبات الرئيسية أمام السلام الدائم في فلسطين هي "احتلال واستعمار الأراضي الفلسطينية" و"إنكار حقوق" الشعب الفلسطيني، بحسب بيان برشلونة الذي تمت الموافقة عليه.