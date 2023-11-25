انت الأن تتابع خبر توقعات بالافراج عن الأسيرة إسراء جعابيص اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوقع عائلة الأسيرة إسراء جعابيص، الإفراج عنها اليوم لا سيما أن أخوها استدعي من قبل الاحتلال كما حدث أمس مع عائلات 6 أسيرات أفرج عنهم في القدس كان الاحتلال قد استدعى ذويهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال حذرت أهالي الأسيرات المفترض الإفراج عنهم اليوم من حمل العلم الفلسطيني أو تعليقه على المنازل.

الجدير بالذكر انه وبعد إعلان الهدنة والاتفاق على تبادل الأسرى والرهائن بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والسلطات الإسرائيلية، برز اسم الأسرة الفلسطينية إسراء الجعابيص، والتي تعتبر إحدى أيقونات السيدات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية، التي قضت في سجون الاحتلال ما يزيد عن 8 أعوام.

فمن هي إسراء جعابيص وما سبب أسرها؟

في 11 أكتوبر 2015 كانت إسراء في طريقها من منزل عائلة زوجها في مدينة أريحا إلى منزلها في جبل المكبر في القدس، حيث كانت تعمل في مدينة القدس يومياً، وبسبب ضيق الوضع المادي، وكانت تنقل بعض الأغراض المنزلية معها، وفي ذلك اليوم كانت تحمل معها أنبوبة غاز وجهاز تلفاز لمنزلها في القدس.

عندما وصلت إلى حاجز الزعيم العسكري قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" انفجر البالون الهوائي في السيارة، مما تسبب باشتعال النيران داخل السيارة، قالت اسراء لمحامي الضمير الذي زارها في سجن هشارون: "اشتعلت السيارة دون علمي، فخرجت منها مسرعة، فقابلني شرطي ورفع السلاح في وجهي، وأخذ يصرخ بالعبرية (ارمي السكين)، ولم أكن احمل سكيناً، وقام شرطي آخر بالصراخ ان أطلقوا النار". وأضافت "بقيت على الأرض في الشارع بدون ملابس حوالي ربع ساعة، الى ان حضرت سيارة الإسعاف".

نقلت إسراء بعد ذلك إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس، وفقدت وعيها أثناء النقل نتيجة الألم الشديد الذي تسببت به الحروق في جسدهاـ ولكن عندما استفاقت رأت ممرضة فوقها، فعلمت أنها في المستشفى.

تسبب الحريق بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50% من جسد إسراء، وفقدت 8 من أصابع يديها، وأصابتها تشوهات في منطقة الوجه والظهر.

لم يخبرها الأطباء في المستشفى في الفترة الأولى عن وضعها الصحي، فقد كانوا يقولوا لها أنها بخير وعندما تسأل يجيبوها باختصار ويذهبوا، في المستشفى التقت فقط بمحاميها طارق برغوث، وكانت في أغلب الوقت مكبلة بيدها اليسار ورجلها اليمين في السرير، وبعدها فكوا عن يدها وأبقوا أرجلها كل رجل مكبلة إلى ناحية من السرير. كما أنهم كانوا يكبلونها على كرسي الحمام عندما تذهب لقضاء الحاجة، وبقيت شهرين ونصف على هذه الحالة ولا تعرف شيئاً عن وضعها، أو ما سيحصل لها.

وأجريت لها عده عمليات، في أصابعها المبتورة، وزراعة جلد للظهر واليد والوجه.

نقلت إلى مستشفى سجن الرملة (المراش) بعد 3 شهور في مستشفى هداسا عين كارم، وأحضروا لها الأسيرة عالية العباسي لتساعدها، ووضعوها في غرفة بقسم الأسرى الأمنيين الرجال، وسمح لها بالخروج لفورة مغلقة ومهجورة.

كان يحضر طبيب وممرضون للتغير على الجروح والحروق، مع وجود سجانة تجلس عند باب الغرفة، وتسبب ذلك في مشاكل واحتكاك مع تلك السجانة.

وكانوا يعطوها علبة دهون واحدة فقط لكل جسمها ولم تكن العلبة تكفي لها.

وضع في الغرفة كاميرات، وتسبب ذلك بشعور بعدم الخصوصية لدى عالية وإسراء، وبعد شهر في المراش نقلت إلى سجن هشارون للأسيرات.

تذكر إسراء جعابيص انها أخرجت من سجن هشارون الى المحكمة المركزية في القدس في سيارة نحشون، وكان التعامل سيئاً من قبل أفراد النحشون، وأخذوا منها الدواء(مسكنات)، وكانوا يشتمونها باستمرار، ويبدأ النقل عند الساعة 2 صباحاً، وتتنقل البوسطة كثيرا، لتعود الى السجن عند 12 ليلاً.

اعتقلت شرطة الاحتلال إسراء منذ وقوع الحداث في 11 أكتوبر 2015، وعقدت لها عدداً من جلسات المحاكمة داخل المستشفى لصعوبة وضعها الصحي، ووجهت لها لائحة اتهام احتوت على بنود: الشروع بتنفيذ عملية، محاولة قتل من خلال تفجير أنبوبة غاز. واستخدمت نيابة الاحتلال ببعض العبارات المنشورة على صفحتها على فيس بوك، لتؤكد ان "عندها دوافع قومية لقتل إسرائيليين".

وبعد مداولات ونقاشات داخل المحاكم استمرت لمدة عام، حكم عليها قضاء الاحتلال بالسجن لمدة 11 عاماً، وغرامة مالية مقدارها 50 ألف شيكل، وصدر الحكم بتاريخ 7-10-2016.