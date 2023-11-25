انت الأن تتابع خبر هل سيتم تمديد الهدنة في غزة .. مستجدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصر السبت، إنها تلقت إشارات إيجابية من الأطراف كافة بشأن احتمال تمديد الهدنة في غزة ليوم أو يومين.

وأعلنت مصر أنها تجري محادثات مكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة لمدة 4 أيام.

وأوضحت أن هذا قد يعني إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين في غزة، والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

يذكر ان الاحتلال الاسرائيلي وحماس قد توصلا إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة مقابل وقف القتال لمدة أربعة أيام.

ويشمل الاتفاق أيضاً الإفراج عن 150 امرأة وطفلاً فلسطينياً محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.