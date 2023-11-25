انت الأن تتابع خبر سبب تأخر الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن هناك أسبابا فنية وراء تأخر بدء عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

ومن المتوقع أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 39 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء مقابل إفراج حركة حماس عن 13 أسيرا إسرائيليا.

من ناحية ثانية، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن استقبال الأسيرات والأسرى الأشبال في ساحة بلدية البيرة، ومن المتوقع أن يكون في ذات الوقت الذي أفرج فيه عن الأسيرات والأشبال أمس الجمعة.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، قد صرح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بالأقدمية في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، معربا عن استياء المقاومة الفلسطينية من تلاعب الاحتلال بالقوائم التي كان من المفترض أن تكون استنادا على الأقدمية.

من ناحية ثانية، حلقت مسيّرات إسرائيلية على ارتفاعات عالية لفترة وجيزة في أجواء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يشار إلى أن بنود اتفاق الهدنة تنص على توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، على أن يتوقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

هذا وكشفت صحيفة "واللا" العبرية ما تحدث عنه أهالي المحتجزين الذين أفرجت عنهم المقاومة في قطاع غزة الجمعة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن أقارب المحتجزين إنهم لم يتعرضوا لأي معاملة قاسية، وأنهم كانوا يعاملوا بشكل إنساني.

وقالت إن المحتجزين لم يمرّوا بقصص الرعب التي كانوا يتخيلون أن يعيشوها.