انت الأن تتابع خبر إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب سجن عوفر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين في محيط سجن عوفر العسكري حيث الأسرى الفلسطينيين الذين يفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من صفقة التبادل.

هذا وسيكون استقبال الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم اليوم، في مدينة البيرة على بعد عدة كيلو مترات من سجن عوفر.

على صعيد آخر، قالت قوات اليونيفيل في لبنان إن إحدى سياراتها أصيبت اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي بالقرب من بلدة عيترون جنوبي لبنان.

وأعربت اليونيفيل عن قلقها جراء الاستهداف الإسرائيلي الذي حصل خلال فترة من الهدوء النسبي، على حد قولها.