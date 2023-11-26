انت الأن تتابع خبر 39 أسيرًا وأسيرة يتنفسون الحرية .. وإسراء جعابيص في منزلها .. فيديو وصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد، بالإفراج عن 39 من الأسيرات والأشبال الأسرى في سجون الاحتلال في صفقة تبادلٍ مع 13 محتجزًا إسرائيليًا لديها و 4 أجانب، في الفوج الثاني من الصفقة التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية شملت هدنةً لمدة أربعة أيام.

في حين اقتحمت قوات كبيرة منزل الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص بالقدس، وحاول إخلاء المنزل قبيل الإفراج عنها.

ووصلت الأسيرتان المحررتان إسراء جعابيص وشروق دويات إلى منزليهما في القدس المحتلة، وسط تشديدات أمنية واسعة.

وقالت إسراء جعابيص، "نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة، وأضافت أن هناك الكثير من الجرحى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وكشفت جعابيص، أن فتيات فلسطينيات صغيرات السن تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقالت تعرضنا للتنكيل والضرب في السجون.



كما وصلت حافلة الأسرى الفتية إلى مدينة البيرة وحشود كبيرة تشارك حاليًا في استقبالهم.