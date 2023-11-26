انت الأن تتابع خبر خمسة شهداء في عدوان الاحتلال على جنين وشهيد في نابلس .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر محلية فلسطينية استشهاد الشاب أسعد علي الدمج (33 عامًا) وأصيب ثلاثة آخرون، أحدهم بجروح حرجة، فجر الأحد، جراء قصف مسيرة للاحتلال الاسرائيلي، منزلًا في مخيم جنين. كما واستشهد أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب ستة آخرون بالرصاص الحي، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين، والشهداء هم: عمار محمد أبو الوفا (21 عامًا)، وأحمد أبو الهيجا (20 عامًا)، ومحمد محمود فريحات (27 عامًا) والطفل محمود خالد أبو الهيجا (17 عامًا) من اليامون.

ونقلت (وفا) أنّ مسيرة تابعة للاحتلال قصفت منزلًا في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي، ما أدى إلى استشهاد الشاب الدمج وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، ومنعت قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الوصول الى المكان لاخلاء المصابين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ودمرت الأكشاك أمام المستشفى، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، كما جرف الاحتلال عدة شوارع في أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين، وداهم عددا من المنازل في منطقة الجابريات والهدف وطلعة الغبز، وأطراف المخيم، ودمر عددا كبيرا من المركبات.

وفي ذات السياق أفادت وسائل فلسطينية استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية يتما جنوب نابلس في الضفة الغربية.