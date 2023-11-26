انت الأن تتابع خبر الاحتلال يتسلّم أسماء الدفعة الثالثة المتوقع الإفراج عنها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّهم "تسلّموا قائمة الأسرى المتوقع إطلاق سراحهم الأحد ضمن صفقة تبادل الأسرى، وقال في وقت مبكر من الأحد، إنّ "(إسرائيل) تلقت القائمة وتم نقل المعلومات إلى عائلاتهم"، وفق ما أفادت صحف عبرية.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ قائمة المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق وصلت لمكتب رئيس الوزراء، "ضمن الخطوط العريضة للإفراج عن المختطفين"، وقالت إن "الجهات الأمنية تدقق القائمة، وتم تسليم المعلومات إلى أهالي المحتجزين".



وكانت قطر قد أعلنت أمس السبت نجاح جهود الوساطة في تذليل العقبات أمام الإفراج عن الدفعة الثانية في صفقة تبادل الأسرى، والتي تمت في وقت متأخر من ليل الأحد.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري نجاح اتصالات أجرتها قطر ومصر مع حركة حماس وإسرائيل في تذليل العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى. وجدد الأنصاري التعبير عن تقدير بلاده لجهود شريكي الوساطة مصر والولايات المتحدة بتذليل عقبات تنفيذ الاتفاق.