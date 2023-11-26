انت الأن تتابع خبر القسام تسلّم 13 صهيونياً و3 تايلانديين وروسيّا للصليب الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام: انه في إطار التهدئة الإنسانية وضمن المرحلة الثالثة للتبادل سلمنا للصليب الأحمر 13 محتجزاً صهيونياً و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد أفرجت في وقت سابق الأحد، عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية، استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، بحسب بيانها الأحد.



وقالت الكتائب إنها سلمت المحتجز الذي يحمل الجنسية الروسية للصليب الأحمر.



وأكد مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أنها تستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى.



في المقابل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أسماء 39 أسيرا من الدفعة الثالثة لتبادل الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم، وجميعهم من الأطفال، ومعظمهم من القدس.