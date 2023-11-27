انت الأن تتابع خبر إصابة 3 طلبة فلسطينيين بأميركا بإطلاق نار والبيت الأبيض يعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب ثلاثة طلبة فلسطينيين، في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة الأميركية، بعد أن أطلق مسلح النار عليهم عندما كانوا يرتدون الكوفية الفلسطينية ويتحدثون باللغة العربية.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن الشرطة قولها، إنّ الطلبة الجامعيين الثلاثة كانوا يسيرون في مدينة بيرلينغتون في طريقهم لعشاء عائلي، قبل أن يهاجمهم مسلح ويطلق النار عليهم، ويلوذ بالفرار، فيما وصفت الشرطة جراح أحدهم بالخطيرة.

وفي حين أكدت الشرطة أنه لا يوجد ما يشير إلى دوافع المهاجم باستثناء لباس الطلبة، أشارت إلى أنها لم تتعرف على هوية مطلق النار، وأنها في المراحل الأولى من التحقيق.

وأكدت أن اثنين من بينهم هما مواطنان أميركيان والثالث هو مقيم قانوني. وتخرج الطلاب الثلاثة وفقًا لـ"سي أن أن" من مدرسة الفريندز في رام الله، وهي مدرسة خاصة غير ربحية.

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جريمة إطلاق النار، وقالت إن الطلبة هم: هشام عورتاني، وتحسين أحمد، وكنان عبد الحميد، وطالبت الوزارة في بيان، السلطات الأميركية المتخصصة بسرعة إلقاء القبض على المجرم والتحقيق معه ومحاسبته، وإفادتها بنتائج التحقيقات.



من جهته، قال السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط عبر "إكس": "يجب أن تتوقف جرائم الكراهية ضد الفلسطينيين. الفلسطينيون في كل مكان بحاجة إلى الحماية". وأضاف: "كل ما فعله هؤلاء الشبان هو ارتداء الكوفية الفلسطينية".

وقال البيت الأبيض، في بيانٍ الأحد، إنّ "سلطات إنفاذ القانون تجمع المعلومات بشأن ثلاثة شبان فلسطينيين أصيبوا بإطلاق نار في فيرمونت"، وأضافت أنه تم "إطلاع الرئيس بايدن على حالة ثلاثة شبان فلسطينيين أصيبوا بإطلاق نار في ولاية فيرمونت".