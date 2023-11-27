انت الأن تتابع خبر صواريخ حوثية تستهدف مدمرة امريكية في خليج عدن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علقت القيادة الوسطى الأميركية على حادثة اطلاق صواريخ على مدمرة امريكية في خليج عدن.

وقالت القيادة: صاروخان باليستيان أطلقا من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين باتجاه مدمرة أميركية في خليج عدن.

والصاروخان سقطا في خليج عدن على مسافة تبعد نحو 10 أميال بحرية عن المدمرة الأميركية التي كانت تستجيب لنداء استغاثة من ناقلة تعرضت لهجوم وقت إطلاق الصاروخين.

هذا وقالت "فوكس نيوز" عن مسؤولين أميركيين، ان الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أميركية مساء الأحد في خليج عدن.

ومدمرتان أميركيتان تتبعتا الصاروخين اللذين أخفقا في إصابة الهدف وسقطا بخليج عدن.

وأشارت فوكس نيوز إلى ان ما حدث بخليج عدن جاء إثر إخفاق البحرية الأميركية اختطاف ناقلة واعتقال 5 مسلحين، حيث ان البنتاغون ينظر إلى هذه الحادثة على أنها تصعيد كبير في تهديدات الحوثيين.

وكانت الشبكة الأميركية قد ذكرت في وقت سابق أن الناقلة تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي وأنها كانت ترفع علم ليبيريا وتحمل على متنها شحنة من حمض الفسفوريك، الأحد قبالة سواحل اليمن.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم شركة زودياك المالكة، ومقرها لندن، أن الناقلة تعرضت لهجوم أثناء عبورها الممر الدولي الموصى به على بعد نحو 54 ميلا بحريا من سواحل الصومال.

وأوضحت الشبكة أن المسلحين الخمسة استولوا على الناقلة بعد الصعود على متنها وحاولوا اقتحام الغرفة الآمنة لها لكنهم فشلوا وغادروها وألقي القبض عليهم أثناء عودتهم لشواطئ اليمن.

وأشارت إلى أن الجيش الأميركي أطلق طلقات تحذيرية أثناء مطاردته للمسلحين الخمسة بينما كانت طائرة هليكوبتر تحلق فوقهم.

وذكرت أن المدمرة الحربية الأميركية التي لاحقتهم تلقت دعما من مدمرة يابانية أثناء العملية، مضيفة أن المسلحين الخمسة يخضعون لاستجواب من قبل الجيش الأميركي بموجب سلطات مكافحة القرصنة.

ونقلت الشبكة الأميركية عن شركة زودياك أن الناقلة وطاقمها بالكامل بخير وأن الشحنة لم يلحق بها أذى.