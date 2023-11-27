انت الأن تتابع خبر الاحتلال يتسلم قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم الاثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ضابطين بسبب انسحاب سريتهما من معركة شمالي قطاع غزة خلال العملية البرية، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

واشارت الصحيفة إلى انه تم إقالة ضابطين قتاليين بعد معركة شمال قطاع غزة في ذروة المناورة البرية، انسحبت خلالها القوة بعد تقدمها دون تأمين ناري ضد عشرات "المسلحين" الذين نصبوا كميناً للجنود.

وأحدث هذا الحدث غير العادي أزمة حادة بين قادة السرية ومقاتليهم وقائد الكتيبة، بشكل تسبب في عدم عودة نصفهم إلى الوحدة، وتم جلب جنود من وحدات أخرى لسد الفجوة.

الجدير بالذكر ان قوات الاحتلال تعرض لخسائر كبيرة خلال أسابيع من المعارك الضارية مع المقاومة في عدة محاور بقطاع غزة قبل إبرام هدنة إنسانية لأربعة أيام.