انت الأن تتابع خبر بعد فترة من التعتيم .. جيش الاحتلال يكشف عدد جرحاه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة "هآرتس" العبريّة، الثلاثاء، إنّه وبعد أن رفض "جيش الاحتلال" الإفصاح عن المعلومات الخاصّة بجرحاه طال الفترة الماضية، فإنّه يعترف حاليًا بأنّ ألفَ جريحٍ بين جنوده من بداية "الحرب".



وقالت: إنّ (202) منهم جرحى مصابون جروح خطرة، (320) أصيبوا بجروح متوسطة، و (470) بجروح خفيفة، وبينت أنّ (29) من الإصابات الخطرة ما زالت في المستشفيات، و(183) من الإصابات المتوسطة أيضًا، و (74) من الإصابات الخفيفة لازالوا في المستشفيات.