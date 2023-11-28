انت الأن تتابع خبر أسيرات فلسطينيات سيتم الإفراج عنهن اليوم وغداً .. أسماء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسماء 50 أسيرة فلسطينية قالت ان الحكومة صادقت على الافراج عنهم اليوم وغدا في إطار الدفعتين الخامسة والسادسة من صفقة تبادل الاسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وتضم القائمة٥٠ أسيرة، صادقت حكومة الاحتلال عليها ما يسمح بالإفراج عنهن، وتالياً أسماء الأسيرات:



١-ازدهار محمد حوراني / الداخل



٢- اميمة عبد الله بشارات / الضفة



٣- احلام ابراهيم مصاروة / الداخل



٤- آيات سعيد عثاملة / الداخل



٥- آية احمد خطيب / الداخل



٦- آية جلال تميمي / القدس



٧- آلاء شكري شحادة / الداخل



٨- أماني جمال عثمان / الضفة



٩- أسيل حسين سويطات / الداخل



١٠-أسيل سميح خضر / الضفة



١١-أسيل عبد الوهاب ابراهيم / الداخل



١٢-أسماء حسن ابو تكفة / الضفةً



١٣-دانا يوسف خوري / الداخل



١٤-دانيا صقر حناتشة / الضفة



١٥- هالة عمر غنام / القدس



١٦- هديل باسم محمد / الداخل



١٧-هيا نشأت حاج يحيى / الداخل



١٨-هنادي محمد جبر مكاوي / القدس



١٩- خديجة احمد ابو غالية / القدس



٢٠-خلود نضال شتيوي / الضفة

٢١-حنين اكرم المساعيد / الضفة

٢٢- حنين فيصل الزرو / الداخل

٢٣- ياسمين يوسف قدورة / الداخل

٢٤- لما الفاخوري / الضفة

٢٥- لميس ماهر ابو عرقوب / الضفة

٢٦-لانا نادر ابو صلاح / الداخل

٢٧- تمارا معمر حسين ابو لبن / القدس

٢٨- مايا زياد يونس / الداخل

٢٩-ميرفت منير حشيمة / القدس

٣٠-منال سعيد دودين / الضفة

٣١-ميرفت محمود عبد الرحمن العزة / القدس

٣٢-مريم محمود سلهب / الضفة

٣٣-ندين منيف شبلي / الداخل

٣٤-نوال محمد فتيحه / القدس

٣٥-صابرين علي عطاونة / الداخل

٣٦-سجى عودة اطرش / الداخل

٣٧- سهير اسماعيل برغوثي / الضفة

٣٨- عدن ابراهيم الطوري / الضفة

٣٩-عهد باسم تميمي / الضفة

٤٠- فاطمة شاهر بلعوم / الضفة

٤١-فيروز حسن سلامة / القدس

٤٢- ربا فهمي عاصي / الضفة

٤٣-ريتا سليم مراد / الداخل

٤٤-رنا محمد سويلات / الداخل

٤٥-رقية عبد الرحمن عمرو / الضفة

٤٦-شذى محمد برغوثي / الضفة

٤٧-شهد حمد سويطات / الداخل

٤٨-شيماء احمد هندي / القدس

٤٩-شاتيلا سليمان عيادة / الداخل

٥٠ - ثريا محمود ابو الهوى / القدس