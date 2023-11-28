انت الأن تتابع خبر الاحتلال يفرج عن العشرات بصفقة الهدنة ويعتقل المئات بالضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 260 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال أيام الهدنة الأربعة الماضية بين حماس وإسرائيل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان: إن المعتقلين يجري التحقيق معهم من قبل ضباط مخابرات إسرائيليين، ومنهم من يفرج عنه بعد ساعات أو أيام أو يحولوا إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.

وأضاف، أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية بلغ 3260 منذ 7 تشرين الأول الماضي تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد أن 60 امرأة فلسطينية ما زلن في سجون إسرائيل، بينهن 56 اعتقلن بعد 7 تشرين الأول الماضي.

وأشار النادي إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الثلاثاء، 35 فلسطينيا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية بزعم أنهم مطلوبون.