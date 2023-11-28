انت الأن تتابع خبر بيرنز يحاول الضغط على حماس والاحتلال بشأن الأسرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إلى قطر، الثلاثاء لبحث احتمالات التوصل إلى صفقة موسعة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، وفقا لتقارير صحفية نقلا عن مصادر مطلعة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست أن بيرنز يسعى للضغط على حماس وإسرائيل لتوسيع مفاوضاتهما بشأن تبادل المحتجزين لتشمل الإفراج عن الرجال والعسكريين بعد أن اقتصرت على النساء والأطفال.

كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع أن مدير السي آي يه يبحث في الدوحة مع مسؤولين قطريين وإسرائيليين الاستمرار بإطلاق سراح المحتجزين وجوانب أخرى من الصراع في غزة، وفقاً للصحيفة