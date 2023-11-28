انت الأن تتابع خبر وفد تركي يدخل غزة لدراسة إنشاء مستشفى ميداني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر تركية إن لجنة فنية، معنية بإجراء دراسات خاصة بإنشاء مستشفى ميداني تركي في غزة، دخلت القطاع عبر الأراضي المصرية من معبر رفح، الثلاثاء، ونقلت وسائل إعلام رسمية، عن مصدر دبلوماسي تركي، أنه "استناداً إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة، يتم العمل على بدء تشغيل المستشفى في أقرب وقت".



وذكر وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، في تصريحات، الخميس الماضي،، أنذ العمل يتم "بالتنسيق مع الجانبين المصري و(الإسرائيلي) على إنشاء مستشفى ميداني على جانب غزة من معبر رفح الحدودي مع مصر".

وقال كوجا إنه "يتم التنسيق بين مسؤولين أتراك ومصريين و(إسرائيليين) عبر آلية تهدف إلى تحديد موقع مناسب للمستشفى الميداني، ونريد اتخاذ إجراء في أقرب وقت ممكن". وأشار إلى أنه "تم إرسال نحو 800 طن من المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والأدوية وتجهيزات المستشفى الميداني، وعاملين في المجال الطبي إلى مصر؛ لإدخالهم إلى غزة لمساعدة سكان القطاع".