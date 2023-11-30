انت الأن تتابع خبر مصدر في حماس: ندخل مرحلة جديدة في التفاوض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مصدر في حركة حماس، الخميس إنّ حماس "تبذل جهدها للوصول إلى اتفاق جديد يحقق شروط المقاومة ويدعم صمود الشعب الفلسطيني بعد انتهاء الاتفاق الأول الخاص بتبادل النساء والأطفال".

وقال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته لـ "شبكة قدس الإخباريّة" إنّ "المقاومة جاهزة ومستعدة للرد على أي عدوان إسرائيلي"، مشددًا على أنّ "التفاوض على الرجال أو جنود جيش الاحتلال من الأسرى يختلف عن غيره والاحتلال غير معني في استرداد أسراه ويحاول أن يعطل المفاوضات".



وقال المصدر: "ندخل في مرحلة تفاوض جديدة مع انتهاء المرحلة السابقة وكل مرحلة لها شروطها".



وخلال الأيام الماضية أفرجت المقاومة الفلسطينية عن أكثر من 60 أسيرة وأسير إسرائيلي ضمن التبادل الذي قادته قطر ومصر وأمريكا في حين تم الإفراج عن أكثر من 150 أسيرة وأسير فلسطيني.

وكانت ذكرت مصادر أنّ "رئيس الموساد عادَ من قطر إلى تل أبيب، الخميس، يحمل معه مقترحات أمريكية- قطرية - مصرية لتسوية سياسيّة شاملة تتضمن في بنودها صفقة أسرى شاملة، سيقوم بعرضها على الكابينيت الموسع".