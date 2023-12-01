انت الأن تتابع خبر مصر وقطر لم تعلنا انهيار مفاوضات الهدنة .. ماذا يعني ذلك؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت شبكة CNN عن مصدر، أن المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم فصائل فلسطينية في قطاع غزة مستمرة حتى بعد أن استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع.



وأشارت الشبكة، إلى أنه بعد ساعة من انتهاء الهدنة في الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت موسكو)، لم تعلن أي من أطراف الصراع بالإضافة إلى مصر وقطر والولايات المتحدة التي تعمل كوسيط بين الطرفين، بشكل علني عن انهيار المفاوضات.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تجدد القتال بشكل رسمي وتحدث عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

وبعد 7 أيام من الهدنة وتبادل الأسرى، أعلنت إسرائيل المحتلة العودة للقتال في غزة، قتل المزيد من المدنيين وقصف البيوت والمستشفيات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تجدد القتال بشكل رسمي ومتحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية، معلنا إعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة، رغم انه بقتل المدنيين الآمنين والاطفال والشيوخ الذين لا علاقة لهم بحماس.

وعادت الطائرات المسيرة الإسرائيلية إلى سماء خانيونس ورفح رغم أنها مناطق آمنة بمفهوم الاحتلال الاسرائيلي فكيف بالمناطق غير الآمنة.

كما أكدت المصادر وجود قصف مدفعي عنيف يستهدف شرق المحافظة الوسطى وشرق غزة ومحيط شارع اللبابيدي ودوار أبو علبة شمال مدينة غزة، وكذلك منطقة أبو اسكندر.

وأكدت مصادر طبية وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى كمال عدوان جراء استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة الشيماء شمال غزة.