انت الأن تتابع خبر مظاهرات في مدن أوروبية دعماً لغزة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت العديد من المدن الأوروبية، السبت، مظاهرات تضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدون إسرائيلي مستمر.

وتظاهر المحتجون بمدن بينها العاصمة الفرنسية باريس والدانماركية كوبنهاغن ومدينة شتوتغارت الألمانية، داعين لوقف الحرب على القطاع.

ورفع المشاركون علم فلسطين ولافتات تطالب الحرية لفلسطين ووقف المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين والأطفال.

وهتفوا لغزة وطالبوا بحماية المدنيين وتدفق المساعدات للتخفيف من معاناة السكان في القطاع.

وفي مظاهرة داعمة لفلسطين في مقاطعة ويلز ببريطانيا، خرج أحد المتظاهرين موجهًا رسالة قوية لإسرائيل ومعلنًا استمرار تضامنه مع فلسطين لحين تحريرهم ونصرهم.

وقال المتظاهر: "يا إسرائيل، لقد سئمنا. كفى وحشيتكم، كفى مجازركم، كفى حروبكم، كفى عنصريتكم، كفى مستوطناتكم، كفى من نقاط التفتيش، كفى من سلامكم الزائف."