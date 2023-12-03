انت الأن تتابع خبر شهيد في قلقيلة بالضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد فجر اليوم الأحد، الشاب عدنان عصام زيد (21 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، وأطلقت النار على الشاب زيد في الشارع الغربي من المدينة بينما كان متوجها لمكان عمله في أحد المخابز، ما أدى إلى استشهاده.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في المدينة، اطلقت خلالها قوات الاحتلال الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، وأعلن في مدينة قلقيلية الإضراب الشامل اليوم حداداً على روح الشهيد.