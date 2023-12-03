انت الأن تتابع خبر قطر تعلن عن إجلاء 89 فلسطينيًا من حملة إقامتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت قطر، عن إجلاء 89 فلسطينيًا من حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة، عن طريق مدينة العريش المصري، وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان الأحد، إن عملية الإجلاء تمت بواسطة طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية بالتنسيق مع مصر.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة، تأتي في إطار جهود قطر الإنسانية لحماية المدنيين في قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدة أن العمل سيستمر لإجلاء حملة الإقامة القطرية من العالقين في القطاع.