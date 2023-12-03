انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعتقل فلسطينيين من محافظات مختلفة بالضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلَ الأحد، نحو 40 مواطنًا فلسطينيًا بينهم معتقلون محررون من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الاسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم وأريحا وجنين واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.

وقالت (وفا)، إنّ 21 مواطنًا فلسطينيًا من الخليل جرى اعتقالهم، وأضافت أنّ قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: أحمد موسى عبد الله جرادات، وعودة حسين جرادات، وأحمد أيمن جرادات، وصهيب علاء شحدة جرادات، وعبد المنعم خليل جرادات، ومجد عبد الغفار جرادات، ورشاد يوسف جرادات، وأنس محمد جرادات، وعلاء الدين شلالده، وعمر ذياب الفروخ، وعمر غنام فروخ، وربيع حسن فروخ، وجلال مصطفى جبارين، وهيثم أمجد جرادات، والشقيقين بلال وقتيبة إدريس جرادات.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ، واعتقلت خمسة مواطنين هم: رائد محمود حلايقة، ومحمد أحمد السقاوي، ومحمد عدنان حلايقة، وأدهم عزيز حساسنة.

وفي بيت كاحل، اعتقلت قوات الاحتلال الكتابة في جامعة الخليل شهد محمد كمال العصافرة، والطالبة أنغام يوسف عزات عصافرة، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الطالبة جنين محمد عمرو بعد مداهمة منزل عائلتها.

وفي بيت ريما شمال غرب رام الله اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، واعتقلت كلًا من: المحرر مجدي منير رحيمي، والمحرر أنس حسن البرغوثي، والمحرر الجريح مؤيد خالد البرغوثي، وعبد اللطيف عبد السلام رحيمي، وعلي فادي عقل، وأمجد وليد البرغوثي، وماهر كمال الريماوي، وتيم فايز الريماوي، وثائر عادل الأسمر.