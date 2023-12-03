انت الأن تتابع خبر القدرة:ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 15 ألفا و523 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة: إن حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع ليصل إلى 15,523 شهيدا، وأن عدد المصابين وصل إلى 41,316 فلسطينيا.



وأضاف القدرة في مؤتمر صحفي، الأحد، أن الاحتلال ارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية في القطاع، وأنه لم يترك شبرا واحدا في غزة بلا قصف وتدمير.



وأكد أن قطاع غزة لا يوجد فيه أي مناطق آمنة، مع استهداف قوات الاحتلال جميع مناطق القطاع.



وأشار القدرة إلى أن قوات الاحتلال تتحكم في حجم ونوعية المساعدات التي تدخل إلى القطاع بهدف زيادة معاناة السكان، بينما يرتقي الجرحى نتيجة لعدم توفر الخدمات الطبية اللازمة، واستهداف الاحتلال المتعمد للمستشفيات في شمال القطاع.



ولفت إلى أن آلية مغادرة الجرحى للعلاج في الخارج تهدد حياة العشرات كونها بطيئة، مطالبا بتوفير ممر آمن يضمن دخول الوقود وخروج الجرحى، مؤكدا أن 413 جريحا فقط تمكنوا من الذهاب للخارج للعلاج من أصل 41,316 مصابا.



أيضا طالب القدرة بآليات عاجلة لوقف الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أكثر من 1.5 مليون نازح في قطاع غزة.