انت الأن تتابع خبر خطة إسرائيلية لإغراق أنفاق حماس .. آخر المستجدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن تل أبيب أعدت نظاما من المضخات الكبيرة لإغراق شبكة أنفاق حماس في قطاع غزة بمياه البحر.

وأضاف مسؤولون أن سعي تل أبيب لإغراق الأنفاق في القطاع بمياه البحر لطرد المقاومة سيهدد مصادر المياه.

من ناحية ثانية، استشهد وجرح عشرات الفلسطينيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل في جباليا شمالي قطاع غزة، وغارات استهدفت مناطق عدة في خان يونس جنوبي القطاع المحاصر.

واستهدف القصف الإسرائيلي منزلا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة أسفر عنه شهداء وجرحى.

وبدوره، اعترف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بمقتل ضابط وجنديين في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة ضابط و3 جنود بجروح خطيرة في تلك المعارك.

وكان جيش الاحتلال أقر أمس بمقتل 3 من جنوده وإصابة رابع بجروح خطيرة في معارك شمال ووسط القطاع المحاصر.

هذا وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت عن عموم غزة للمرة الرابعة، في ظل استمرار عدوان الاحتلال على القطاع.



وذكرت الشركة أن الانقطاع الكامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة حدث بسبب تعرض المسارات الرئيسية، التي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى.

وفي تطورات الأوضاع بالضفة الغربية، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وشنت حملة اعتقالات هناك.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية ومخيم عسكر الجديد في نابلس شمالي الضفة الغربية.

واندلعت اشتباكات مسلحة في أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية، وتم إلقاء قنبلة محلية الصنع على القوة المقتحمة.

كما اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية.