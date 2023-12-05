انت الأن تتابع خبر القسام تقصف بئر السبع والاحتلال يفتح تحقيقاً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام إنها قصفت بئر السبع برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض 7 صواريخ أطلقت على منطقة بئر السبع في النقب.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية ببدء "إسرائيل" تحقيقا عاجلا حول تعرض موقع عسكري وصفته بالمحصن في الجليل لأضرار بليغة بعد قصف من لبنان.

من ناحية ثانية وصلت عشرات الإصابات لمستشفى ناصر إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شرق خان يونس بقطاع غزة.

هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل 3 من جنوده في معارك قطاع غزة، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة من جراء تلك المعارك.

وبهذا ترتفع حصيلة القتلى إلى 78 منذ بدء العملية البرية في غزة، و404 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول الماضي.