أمير قطر: لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني

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رياض - احمد صلاح - قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، انه عار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة

وأشار في الجلسة الافتتاحية لقمة قادة التعاون الخليجي المنعقدة في الدوحة، إلى ان مبدأ الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة.

وتابع أمير قطر: نجدد إدانتنا لاستهداف المدنيين من جميع الجنسيات والديانات والقوميات، ونجدد دعوتنا لتحقيق دولي بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل.

وخلال افتتاحه أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال أمير قطر إن المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة تحتم التشاور والتنسيق لتجنب تبعاتها.

وأشار إلى أنه "لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني والأمن غير ممكن دون سلام دائم وحل عادل للقضية الفلسطينية".