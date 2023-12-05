انت الأن تتابع خبر أردوغان: يجب محاسبة تل أبيب على جرائم الحرب بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قتل الأطفال والنساء في قطاع غزة جريمة إنسانية، ويجب محاسبة تل أبيب على جرائم الحرب في القطاع.

وقال أردوغان خلال كلمة له في القمة الخليجية التي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة كلها، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزّل.

وأكد أردوغان أن الهدف هو الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الجدير بالذكر، ان الرئيس أردوغان حضر القمة الرابعة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، بدعوة من أمير قطر بصفته رئيسا للدورة الحالية لمجلس التعاون.