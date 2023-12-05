انت الأن تتابع خبر القسام:ألحقنا خسائر فادحة بالعدو الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكّن مجاهدو كتائب القسام اليوم الثلاثاء من الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خانيونس، وتدمير دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" في محور شرق مدينة خانيونس.

واستهدف المجاهدون، قوة صهيونية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وحققوا فيها إصابة مباشرة.



كما دمروا 3 جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند صهيونيتين في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105".



وقالت الكتائب عبر حسابها على قناة التلغرام، إنها قصفت "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.



واضافت الكتائب، إنها دمرت غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم، وقصفت موقع "كيسوفيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.



واستهدف المجاهدون، جرافة عسكرية شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105، و4 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس،و آليتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس.



وأضحت الكتائب، أن المقاتلين تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين ببندقية الغول القسامية شرق خانيونس وأصابوهما إصابة مباشرة.



كما استهدفت تحشدات للعدو شرق مغتصبة "ماجين" برشقة صاروخية، وقصفت بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين، واستهدفوا 6 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس، و قصفوا 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس، كما استهدفوا ناقلتي جند ودبابة صهيونية بعبوة شواظ وقذائف "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس.