انت الأن تتابع خبر قنص 6 جنود صهاينة في خانيونس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن مجاهدو القسام من قنص 4 جنود صهاينة في محور شرق مدينة خانيونس وأصابوهم إصابات محققة، وتدمير ١٢ آلية صهيونية للعدو في محور التوغل بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واشات كتائب القسام، إلى ان المجاهدين تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين في منطقة القرارة شرق مدينة خانيونس، ودك تحشدات قوات العدو المتوغلة في المناطق الشمالية لمدينة خانيونس بوابل من قذائف الهاون.



كما استهدفوا منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة أفراد والأسلحة الرشاشة في محور شرق مدينة خانيونس.



وقصفوا تحشدات للعدو في موقع "إسناد صوفا" العسكري ومغتصبة "نير اسحاق" برشقات صاروخية، وتدمير دبابة صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105".



وتمكن المجاهدون من دك قوات العدو المتوغلة في المناطق الشرقية لخانيونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل، وقصفوا موقع "كيسوفيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وحسب الكتائب، فقد دمر المجاهدون ناقلة جند صهيونية ودبابة ميركفاه في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105".