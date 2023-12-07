انت الأن تتابع خبر شرط جديد للحصول على الجنسية الألمانية .. ما علاقة دولة الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر إعلاميّة أنّ ولاية "ساكسونيا-أنهالت" بشرق ألمانيا، ستطلب من الأفراد الذين يسعون للحصول على الجنسية أنْ يؤكدوا كتابيًا "أنهم يعترفون بحق (إسرائيل) في الوجود ويدينون أي جهود موجهة ضد وجودها"، وفقًا لوكالة "دويتشه فيله".

وفي حديثها، الأربعاء، قبل اجتماع وزراء الداخلية على مستوى الولاية والحكومة الفيدرالية، دعت وزيرة الداخلية في ولاية ساكسونيا أنهالت، تمارا زيشانغ، الولايات الألمانية الـ15 الأخرى إلى اعتماد قواعد مماثلة.

وقالت زيشانغ، في وقت سابق، إن وزارتها أرسلت مرسومًا إلى جميع بلديات ولاية ساكسونيا أنهالت لإبلاغهم بالسياسة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).

ويأمر المرسوم السلطات بإيلاء اهتمام وثيق لما إذا كان مقدم الطلب يظهر مواقف معادية للسامية، وينص على أن "الحصول على الجنسية الألمانية يتطلب الالتزام بحق إسرائيل في الوجود".

