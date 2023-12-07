انت الأن تتابع خبر حزب الله ينعى ثلاثة من مقاتيله .. والاحتلال يعلن عن مقتل مستوطن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدّت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، تحقيق إصابات مباشرة بعد استهدافها تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع "جل العلام" الإسرائيلي، وقالت في بيانٍ إنّ مجاهديها "استهدفوا موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة، كما استهدفوا تجمعًا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة متات وحقق إصابات مباشرة أيضًا".

وأعلنت وسائل إعلام عبريّة، عن مقتل مستوطن في عملية على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، عصر الأربعاء، وقالت إنّ "المستوطن قتل بعد استهداف مركبته بصاروخ موجه من لبنان".



وكان حزب الله أعلن عن استهداف قوات الاحتلال في موقع المرج، وحرج "راميم"، و"معيان باروخ"، ومحيط ثكنة "ميتات"، وقال إن الضربات حققت فيها إصابات مباشر.

في ذات السياق، زفت المقاومة الإسلامية في لبنان، الشهداء المجاهدين عماد محمد الرشعيني، وحاتم علي جعفر من مدينة الهرمل في البقاع، واللذان ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي على طريق القدس.

كما زفت المقاومة الشهيد المجاهد مصطفى علي درويش من بلدة المجادل جنوبي لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

