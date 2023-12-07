انت الأن تتابع خبر سرايا القدس تعلن عن عملياتها في محاور القتال بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري المسلح لحركة الجهاد الإسلاميّ، الخميس، عن سلسلة عمليات استهدفت قوات الاحتلال على محاور التوغل في قطاع غزة، وقالت السرايا، في بلاغات عسكرية، إن مقاتليها استهدفوا دبابتين وناقلة جنود في بيت لاهيا وجباليا، بقذائف "التاندوم" والـ"RPG".

وعلى محور الشجاعية، أعلنت عن استهداف 3 آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" و"عبوات العمل الفدائي، وكشفت عن استهداف تجمعات لجيش الاحتلال في محيط شارع "5" في محور التقدم شرق خانيونس، بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وذكرت أن المقاتلين قصفوا قوات الاحتلال في محيط المركز الثقافي ومسجد الظلال بقذائف الهاون من العيار الثقيل، والنظامي من عيار "60"، وأكدت على تحقيق إصابات بين الجنود.

وأعلنت عن تحقيق قتلى وإصابات بين قوات الاحتلال على محور حي الزيتون بعد الاشتباك مع قوة منها.

وكشفت عن اشتباكات "ضارية"، حسب وصفها، على محوري الشجاعية وحي التفاح، واستهداف الجنود بقذائف الهاون النظامي عيار "60"، بالإضافة لعمليات استهداف أخرى على محاور التوغل في منطقة جحر الديك.

وفي سياق متصل، قالت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية إن مقاتليها فجَروا عبوة في الآليات المتوغلة شرق خانيونس، وخاضوا اشتباكات في منطقة دوار بني سهيلا شرق خانيونس واستهدفوا آلية بقذيفة "RBG".

وذكرت أن المقاتلين شاركوا في الاشتباكات على محوري شمال وشرق خانيونس وأكدت على تحقيق إصابات بين جنود الاحتلال، وأعلنت عن إطلاق رشقة صاروخية تجاه موقع "ريعيم" في مستوطنات "غلاف غزة".