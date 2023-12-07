انت الأن تتابع خبر سقوط مقاتِلة سعوديّة خلال مهمة تدريبية .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، "سقوط طائرة مقاتلة للقوات الجوية الملكية السعودية من نوع "إف-15 إس إيه" خلال مهمة تدريبية شرق البلاد، واستشهاد طاقمها".

وقال العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنّ "حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة 12:50 ظهر الخميس، وذلك في أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران"، مبيّناً أنّ "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي"، وسائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.



وبحسب خبراء، دخلت مقاتلة "إف-15 إس إيه" المتطورة ضمن منظومة "القوات الجوية السعودية" مطلع عام 2017، ولديها قدرة عالية على تنفيذ قصف أرضي وتصويب دقيق في مختلف الأحوال الجوية، والدفاع عن نفسها ضد طائرات العدو، ومساعدة الطيارين على الطيران في الظلام ومحاذاة التضاريس الأرضية.