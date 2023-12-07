انت الأن تتابع خبر مقتل ابن وزير في دولة الاحتلال .. والقتلى إلى 416 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل اثنين آخرين من جنوده في معارك قطاع غزة، بينهما ابن عضو "حكومة الحرب" ورئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، غادي آيزنكوت.

وأفادت مصادر عبرية، بأن الجندي آيزنكوت قتل، الخميس في معارك شمالي قطاع غزة إثر تفجير فتحة نفق، بينما الآخر في معارك جنوبي القطاع.

كما أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابط من لواء "هناحال" واثنين إضافيين من جنوده بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي من الجنود والضبّاط إلى 416 منذ بدء العدوان على قطاع غزة.