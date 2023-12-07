انت الأن تتابع خبر حمدان: اعتقال المدنيين شمال غزة يشبه معسكرات الاعتقال النازية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أسامة حمدان، إن "المقاومة تخوض معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة في غزة بمختلف المحاور".

وأضاف في مؤتمر صحفي، الخميس في بيروت، أن "المقاومة بخير وتدير معركة (طوفان الأقصى) بكل قوة واقتدار".

وأشار إلى أن "مقاومتنا جاهزة للتصدي للعدوان مهما طال زمنه ومداه، والذي خلف حتى اليوم أكثر من 60 ألفا من شعبنا بين شهيد وجريح ومفقود".

وأكد أن "نتنياهو وحكومته النازية لم ينجحوا ولن ينجحوا في تحقيق أهدافهم العسكرية في غزة"، منوهًا إلى "مشهد اعتقال مدنيين في شمال قطاع غزة يشبه ما حدث في معسكرات الاعتقال النازية".

ودعا "الدول العربية والإسلامية الشقيقة لترجمة قرارات قمة الرياض إلى واقع عملي، ودعا (الأونروا) والصحة العالمية لتحمل مسؤوليتهما الأخلاقية وإيصال المساعدات دون رضوخ لإملاءات الاحتلال".

وقال لن "تفلح الدعاية الأمريكية والصهيونية السوداء بشأن العنف الجنسي والاغتصاب وهي محاولة لتبرير سفك الدماء"، مضيفًا: "بايدن غرقت يداه في دماء الفلسطينيين بما يقدمه من دعم عسكري وسياسي للكيان الصهيوني".

وأشار إلى أن "اعتبار مجلس النواب الأمريكي معاداة الصهوينية عداء للسامية استمرار لسياسة أمريكية كارثية ونوع من الإرهاب".

وثمّن قرار الأمين العام للأمم المتحدة "المطالب بتفعيل المادة 99 لحفظ الأمن والسلم الدوليين".