انت الأن تتابع خبر اعتماد 5 قرارات لصالح فلسطين في الأمم المتحدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، الخميس، 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية.



وفي التفاصيل حصل القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين على تأييد 168 دولة، مقابل اعتراض 1 وامتناع 10 دول وهي: الولايات المتحدة، والكاميرون، وغواتيمالا، وميكرونيزيا، والباراغواي، وفانواتو، وبالاو.



كما حصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على أغلبية 165 دولة، واعتراض 4 دول هي: كندا، وإسرائيل، وميكرونيزيا، والولايات المتحدة، وامتناع 6 دول هي: الكاميرون، وغواتيمالا، وبالاو، وبابوا نيو غينيا، وفانواتو، وكيريباتي.



وحصل القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 163 دولة واعتراض 5 دول هي: كندا، وإسرائيل، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة وامتناع 9 عن التصويت، فيما حصل القرار الرابع الخاص بالمستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على تأييد 149 دولة واعتراض 6 دول هي: كندا، وهنغاريا، وإسرائيل، ميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، وامتناع 17 دولة عن التصويت.



وحصل القرار الخامس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على تأييد 86 دولة، واعتراض 12 دولة، وامتناع 75 دولة عن التصويت. وقد كانت التصويتات كاسحة، بمعدل 10 أصوات لصالح القرار.



وثمن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور هذا التأييد والتعاطف المتزايد للمجتمع الدولي، خاصة موضوع اللاجئين الفلسطينيين، والذي يأتي في ظل العدوان الهمجي الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية.