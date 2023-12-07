انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال: فقدنا الكثير من أبنائنا بالحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تظاهر المئات في تل أبيب لمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بالعمل على إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال قد التقى في وقت سابق مع عائلات الأسرى العائدين من قطاع غزة في مواجهة وصفها بعض الحاضرين بأنها كانت صاخبة ومليئة بالغضب.

وجاء الاجتماع مع استئناف العدوان على غزة بعد هدنة دامت أسبوعًا.

من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري: فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا في هذه الحرب، وأعلن عن مقتل اثنين من الجنود أحدهما في جباليا والآخر في خان يونس، بالاضافة إلى مقتل "مواطن" في قصف من لبنان.