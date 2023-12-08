انت الأن تتابع خبر ماكرون يضيء شمعة حانوكا وزيلينسكي:النور لإسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أضاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شمعة "عيد الحانوكا" اليهودي الأولى في قصر الإليزيه بعد حصوله على "جائزة مكافحة معاداة السامية".



وحصل الرئيس الفرنسي على جائزة اللورد جاكوبوفيتس، التي تُمنح لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية الذين يحاربون معاداة السامية ويدافعون عن حرية ممارسة الديانة اليهودية.



وأقام ماكرون، حفلا في قاعة الاحتفالات بالإليزيه، لجائزة اللورد جاكوبوفيتس، الممنوحة لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية (مثل أنغيلا ميركل في عام 2013 أو الملك فيليبي في عام 2016)، الذين يكافحون معاداة السامية.



وتظهر عدة مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الفرنسي إلى جانب الحاخام الأكبر لفرنسا حاييم كورسيا، وهما يشعلان الشمعدان أمامه.

وعلى ذات الصعيد، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال إضاءة الشمعة الأولى لعيد "الحانوكا" اليهودي في مكتبه، إن "النور سوف يسود في أوكرانيا وإسرائيل".

وأضاء زيلينسكي شمعة عيد "حانوكا" في مكتبه، برفقة مبعوثي "حاباد" (أكبر منظمة يهودية في العالم) الذين يعملون أيضا كحاخامات مدينة في أوكرانيا.

ويعرف "حانوكا" أيضا بعيد الأنوار وعيد التدشين كذلك، هو عيد يهودي يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادي بين الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر والأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.

و"حانوكا" هو من الأعياد اليهودية الفرعية والشعبية فهو ليس عيدا توراتيا ولا هو عطلة كأيام السبت، بل فترة راحة، تتميز بالامتناع عن الحداد والتعبير عن الحزن، والقيام ببعض الطقوس الدينية الخاصة.

وفي مناسبات عدة، دافع الرئيس الأوكراني، عن هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مبررا ذلك بأنه "لا قواعد حيث يوجد الإرهابيون".

وأضاف: "متأكد من أن روسيا وإيران تقفان أيضا وراء دعم حماس"، محملا روسيا وإيران المسؤولية، كما اتهم روسيا بـ"تحويل أنظار العالم إلى حرب إسرائيل على قطاع غزة، عن المجريات في حربها على أوكرانيا"، مؤكدا أن "كوريا الشمالية من بين الدول الداعمة أيضا لحركة حماس" إلى جانب روسيا وإيران.

وتابع: "لقد شاهدتم كمية الذخيرة الكورية الشمالية في غزة. هذه حقيقة، حقيقة مطلقة"، مضيفا: "عندما نتحدث عن القوانين والقواعد، حيثما يوجد إرهابيون لا توجد قواعد".

وفي الأسابيع الأولى للحرب على غزة، أفادت صحيفة "فيستي إسرائيل" بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعتزم زيارة تل أبيب بمعيّة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلا أن إسرائيل رفضت استقباله.