انت الأن تتابع خبر 6 شهداء برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة بالضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد ستة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل للمخيم، فيما ذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال حاولوا منع مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات إسرائيلية خاصة، تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.