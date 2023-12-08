انت الأن تتابع خبر أولمرت:يجب طرد نتنياهو وحكومته إرهابية .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الحكومة الحالية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالإرهابية.



وقال أولمرت في مقابلة متلفزة: "ليكون الأمر واضحا، نتنياهو كارثة وطنية في تاريخ إسرائيل وعليه أن يرحل، ووجود بن غفير في الحكومة أمر فظيع، ووجود سموتريتش أمر فظيع".



وأضاف: "وجود مجموعة مثل شباب التلال (الاستيطانية) في الضفة الغربية أمر فظيع، وما أعتقده عن بن غفير ورفاقه وقد أوضحت هذا الأمر في إسرائيل أمامهم بوضوح وليس في تركيا، وقد أسميتهم بالأعداء، قلت إنهم سفاحون وقتلة وإرهابيون، قلت ذلك عن شعبي وعن وزراء بلدي".