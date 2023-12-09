انت الأن تتابع خبر سلسلة غارات وقصف عنيف على جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، السبت، إنّ "الجيش شن غارات على سلسلة أهداف لحزب الله في لبنان من بينها مقرات قيادة للعمليات"، وأضاف عبر منصة إكس أنّ :الجيش رصد خلال ساعات الليلة الماضية إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل، ورد باستهداف مصادرها".



في سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، السبت، بتعرض بلدة عيتا الشعب الجنوبية لغارة جوية عنيفة، مضيفة أن معلومات وردت عن وقوع إصابات.

وذكرت وسائل إعلام محلية لبنانيّة أنّ طيران الاحتلال الاستطلاعي حلق طوال الليل وحتى صباح السبت فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط من المناطق الحدودية الجنوبية، وأطلق جيش الاحتلال صباحًا رشقات نارية باتجاه الأودية المجاورة لمواقعه في بركة ريشا والراهب على أطراف عيتا الشعب.

وقصفت المدفعية بُعيد منتصف الليل جبل اللبونة بقذائف ثقيلة من عيار 240 ملم، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها منذ بدء حرب غزة هذه القذائف التي سُمعت أصداء انفجاراتها في أنحاء الجنوب، كما دوى انفحار فوق بلدتي كفرا وياطر ناتج من انفجار صاروخ اعتراضي للقبة الحديدية الإسرائيلية.