انت الأن تتابع خبر استشهاد شاب في الخليل بعد إطلاق النار عليه واعتقاله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب ساري يوسف عبد القادر عمرو (25 عامًا)، السبت، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام منزله واعتقاله في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأكدت محلية فلسطينيّة، استشهاد الشاب عمرو، برصاص جيش الاحتلال الذي اقتحم منزل عائلته في دورا، وأطلق الرصاص داخله، ما تسبب بإصابته بجروح حرجة، قبل أن يتم اعتقاله وهو ينزف دون تقديم أي إسعاف له، كما جرى اعتقال شقيقه صهيب أيضا (23 عامًا).

وقال الوالد يوسف عمرو، إنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي داخل المنزل، ما أدى لإصابة نجله ساري، حيث منع الجنود أحدًا من الاقتراب منه وتقديم العلاج له، قبل أن يقوموا باعتقاله وهو ينزف، واقتادوه وصهيب الى جهة غير معلومة.

وأضاف عمرو حسبَ ، أنّ قوات الاحتلال استولت على مركبتين، وحطمت محتويات المنزل ومركبات أخرى، وسرقت مبلغ 400 ألف شيقل نقدًا وشيكات.