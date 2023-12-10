انت الأن تتابع خبر مسؤول أمريكي مستقيل يفضح تواطؤ واشنطن بالمجازر في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المسؤول المستقيل من وزارة الخارجية الأميركية جوش بول، ان بيع أسلحة لإسرائيل يجعل واشنطن متواطئة في جرائم حرب بقطاع غزة، وفقاً لشبكة "إن بي سي".

وأضاف بول، أن مبيعات الأسلحة تشكك بمصداقية الدعوات الأميركية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وجاءت تصريحاته بعدما أعلنت الإدارة الأميركية، السبت استخدام صلاحيات الطوارئ لبيع آلاف من قذائف الدبابات لإسرائيل من دون مراجعة الكونغرس.

يذكر ان بول قد استقال بعد أقل من أسبوعين على بدء الحرب على غزة احتجاجا على زيادة إمدادات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بعدما أمضى أكثر من 11 عاما في وظيفته التي نسق من خلالها العلاقات مع الكونغرس بشأن المساعدات العسكرية.