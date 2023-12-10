انت الأن تتابع خبر حماس تفضح أكاذيب الاحتلال: مشاهدكم مفبركة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إلى إنَّ عرض الاحتلال الصهيوني لصور ومشاهد لمواطنين مدنيين عُزَّل في غزَّة، بعد احتجازهم ووضع أسلحة بجانبهم، ما هو إلا فصل من فصول مسرحية مكشوفة وسخيفة.

وقال الرشق في تصريح الأحد إن الاحتلال دأب على فبركة المشاهد المعروضة من أجل صناعة نصر مزعوم على رجال المقاومة.

ولفت الى أن ادّعاءات الاحتلال أن المعتقلين من كتائب القسام كاذبة ولا أساس لها من الصحة والواقع، ولن تنطلي على أحد.

وتابع الرشق، أن العدو خبر رجال المقاومة الذين يخرجون إليه من حيث لا يحتسب، ويثخنون في جنوده وضباطه كل يوم ويتصدون لتوغلاته في كل محاور القتال، ويواصلون قصف مستوطناته.

وأضاف: "إنهم رجال الله لا يعرفون الاستسلام أو الانكسار، وشعارهم الدائم هذا جهاد .. نصرٌ أو استشهاد".