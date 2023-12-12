انت الأن تتابع خبر تصويت مرتقب بالجمعية العامة على الدعوة غير الملزِمة لوقف إطلاق النار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة، وذلك بعد أيام قليلة من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) تعطيلًا لقرار مشابه قدمته المجموعتان العربية والإسلامية في مجلس الأمن.

وأعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دنيس فرنسيس، أنه استجاب لرسالة قدمها المندوب المصري الدائم أسامة عبد الخالق باسم المجموعة العربية ونظيره الموريتاني سيدي محمد الغداف باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، لاستئناف الجلسة العامة الخامسة والأربعين من الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكانت عقدت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، أحدث جلساتها في أكتوبر الماضي حين أخفق مجلس الأمن في التحرك بسبب استخدام الفيتو أيضًا. وصوتت الجمعية آنذاك بغالبية 121 صوتًا على قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية". وفي المقابل صوتت 14 دولة، منها الولايات المتحدة، ضد القرار، وامتنعت 44 دولة عن التصويت.

وبكلّ الأحوال فإنّ قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، بخلاف قرارات مجلس الأمن.