انت الأن تتابع خبر الاحتلال الإسرائيليّ يخرق صفقة التبادل .. ويلاحق أسيرة محرّرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينية، الإثنين، من "خرق حكومة الاحتلال الإسرائيلي شروط صفقة التبادل التي تمّت مؤخرًا ضمن اتفاق الهدنة مع المقاومة الفلسطينية، وذلك عبر ملاحقته الأسيرة المحرّرة بموجب الصفقة فدوى حمادة".

وأوضحت الهيئة أنّ "جلسة محاكمة غيابية للأسيرة المحرّرة عُقدت في ما يسمّى محكمة الصلح في حيفا"، مضيفةً أنّ "القاضي قرّر دعوتها إلى جلسة قادمة، على أن تحضر مع محاميها من أجل النطق بحكم عليها".

كما بيّنت أنّ دعوة الأسيرة المحرّرة حمادة جاء بعد ادّعاء القاضي أنّها "ارتكبت مخالفات خلال سنوات أسرها ضد إدارة السجون وشرطتها، وبالتالي تجب محاسبتها عليها"، من دون إعطاء أي اعتبار "للإفراج عنها في صفقة تبادل رسمية".



وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين أنّ ما تمّ في المحكمة التابعة للاحتلال في حيفا "يشكّل معضلةً قانونيةً" بحقّ الأسيرة المحرّرة، وباقي الأسرى المحرّرين في صفقات التبادل، إذ يكشف هذا الأمر أنّ ملفاتهم لا تزال متداولةً في أروقة المحاكم الإسرائيلية، ويجب الوقوف عندها".



كذلك، طالبت المقاومة الفلسطينية والوسطاء والمشرفين على عملية التبادل، ولا سيما مصر وقطر، بـ"الوقوف عند هذه الحادثة، وإجبار الاحتلال على التزام شروط الصفقة، وعدم ملاحقة المحرّرين فيها".

يُذكر أنّ الأسيرة المحرّرة فدوى حمادة (35 عاماً) هي من بلدة صور باهر في القدس المحتلة، أُسرت عام 2017، بعد زعم الاحتلال أنّها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العمود، وتعرّضت لتحقيق قاسٍ في سجون الاحتلال، وأصدر الاحتلال الإسرائيلي حكماً بأسر حمادة مدة 10 سنوات، إضافةً إلى غرامة مالية قيمتها ألف شيكل، إلا أنّ المقاومة الفلسطينية انتزعت حريتها في الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، بعد أن قضت نحو 6 سنوات في الأسر، تخلّلتها فترات طويلة من العزل.